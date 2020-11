Reddito di cittadinanza: attività per il Comune

Passata proprio nei giorni scorsi una delibera di giunta a Castano. "Chi riceve il reddito - spiega il sindaco - può fare, appunto, attività e mettersi al servizio del proprio Comune".

Reddito di cittadinanza: puoi fare attività per il Comune. "Proprio nei giorni scorsi abbiamo passato una delibera di giunta in tale senso - spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello - Più nello specifico, porteremo avanti una serie di progetti che permetteranno, appunto, a coloro che ricevono il reddito di cittadinanza di fare attività per il nostro Comune. Certamente un'opportunità e ulteriori possibilità per la città e, in particolar modo, un'occasione per questi concittadini di vivere lo stesso reddito come una forma di servizio e non di semplice e puro assistenzialismo. Siamo soddisfatti di una simile scelta e strada intrapresa e, pertanto, non appena avremo le prime proposte aggiorneremo subito la popolazione".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro