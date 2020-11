Vanzaghello Covid: 104 positivi; le classi tornano a scuola

Crescono a 104 i casi di positività al Covid-19 a Vanzaghello, con 4 ricoveri in ospedale e 3 in Rsa. La maggior parte delle classi in isolamento, poi, sono pronte a rientrare a scuola.

Crescono a 104 i casi di positività al Covid-19 a Vanzaghello. "Di questi - dice il sindaco Arconte Gatti - 4 sono ricoverati in ospedale e 3 si trovano in Rsa del territorio. Coloro che sono presso il proprio domicilio, invece, sono per la maggior parte asintomatici o presentano lievi sintomi. C'è stato, poi, anche un aumento delle guarigioni, ossia, ad oggi, sono 32 i nostri concittadini che risultano completamente ristabiliti. Sono costantemente in contatto con tutte le famiglie che stanno attraversando questo momento di difficoltà, per non fargli mai mancare il mio appoggio ed aiutarli per qualsiasi genere di necessità". Infine, il capitolo scuole: "La prossima settimana rientreranno all'interno della comunità scolastica - conclude - la maggior parte delle classi che erano in isolamento fiduciario, sia della Primaria 'San Francesco d'Assisi' sia dell'Infanzia G. Rodari".

