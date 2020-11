Corbetta: si ri-ammala di Covid-19

"Una nostra concittadina, già positiva a marzo, dopo essere guarita col doppio tampone negativo, ora si ritrova a dover lottare ancora contro questa temibile malattia".

Un paura o un vero e proprio incubo. Soprattutto per chi l'ha vissuto e, fortunatamente, superato: la paura di ricadute o di seconda infezione da coronavirus conta ogni giorno più segnalazioni. Una arriva proprio dal nostro territorio, più precisamente da Corbetta e a segnalarla è il sindaco Marco Ballarini.

"Non è un nemico immaginario, il Coronavirus è un male invisibile ma tremendo che imperterrito attacca ancora con ferocia - spiega il primo cittadino corbettese -

Una nostra concittadina, già positiva a marzo, dopo essere guarita col doppio tampone negativo, ora si ritrova a dover lottare ancora contro questa temibile malattia.

E non sta bene, questa volta l’ha presa più forte!

Esprimo tutta la mia vicinanza a lei e alle tante persone che nel nostro paese stanno vivendo questa condizione terribile, con l'augurio che possano guarire presto e tornare a vivere come meritano.

Non vi lasceremo soli! Dobbiamo essere forti, ma soprattutto dobbiamo essere uniti e comportarci con responsabilità e serietà e compiere i sacrifici necessari per non danneggiare la vita i cari!"

