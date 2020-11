Covid e servizi AMAGA

Questa emergenza ha nuovamente indotto misure drastiche di contenimento del contagio, con il risultato di obbligare molte attività a sospendere i propri servizi o a servirsi solo di strumenti che consentano di svolgere la propria attività online.

Questa emergenza ha nuovamente indotto misure drastiche di contenimento del contagio, con il risultato di obbligare molte attività a sospendere i propri servizi o a servirsi solo di strumenti che consentano di svolgere la propria attività online. AMAGA S.P.A. in accordo con il Comune di Abbiategrasso da lunedì 9 novembre sospenderà alcuni servizi e potenzierà servizi domiciliari e di gestione on-line. Servizi essenziali garantiti: raccolta rifiuti porta-porta (Resto, Pannolini, Imballaggi in Plastica, Carta e Cartone, Vetro e Metalli e Organico); trasporto rifiuti presso gli impianti di smaltimento/recupero; spazzamento meccanico e manuale; raccolta su prenotazione domiciliare dei rifiuti Ingombranti, RAEE e Verde - Il servizio di prenotazione è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 13.30 alle ore 16.30 telefonando al numero 02.94.60.80.18. sportello on-line – link: http://www.amaga.it servizio taglio erba e potature; servizi di gestione e manutenzione impianti termici; servizi cimiteriali; farmacie Servizi sospesi non essenziali: conferimento rifiuti presso ecocentro; sportello al pubblico GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI: suggerimenti per superare eventuali criticità: emergenze: segnalare eventuali emergenze o criticità dei servizi ambientali mediante l’Applicazione “Riciclario” o al seguente indirizzo mail: segnalazioni [at] amaga [dot] it. Gestione TARI - nuove utenze/cambio residenza: inviare mail a covid [at] amaga [dot] it o chiamare al seguente numero telefonico 0294018634 dalle 14.00 alle 16.00 da lunedì a venerdì. Fornitura contenitori a domicilio: inviare mail a covid [at] amaga [dot] it o chiamare al seguente numero telefonico 02.9401834 dalle 14.00 alle 16.00 da lunedì a venerdì. Approvvigionamento sacchi (seguire le seguenti indicazioni): sacchetti Organico - per la raccolta possono essere utilizzati sacchetti del pane o borse biodegradabili distribuite presso esercizi alimentari e commerciali; sacchi per Imballaggi in Plastica – utilizzare sacchi di plastica trasparenti (gialli se disponibili) da 110 lt, che sono distribuiti presso esercizi commerciali; sacchetti Pannolini - utilizzare sacchi di plastica azzurri da 50 lt, che sono distribuiti presso esercizi commerciali; soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria: possono avere tutte le informazioni necessarie per poter usufruire correttamente del servizio di raccolta rifiuti inviando una mail a: covid [at] amaga [dot] it. INFORMAZIONI sui servizi di igiene ambientale, verificare la propria tariffa e altro: consigliamo di consultare l’applicazione 'Riciclario'.

