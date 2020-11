Nuovo Dpcm per l'emergenza Covid-19 e biblioteca chiusa. Attivo, però, il servizio sostitutivo con consegne/ritiri a domicilio. "Un'iniziativa per essere vicini alla cittadinanza".

Si intitola 'La biblioteca viene da te', l'ultima iniziativa promossa a Vanzaghello per far fronte al delicato periodo, tra 'zona rossa' e chiusure. "Come indicato dall’ultimo Dpcm del 3 novembre saranno sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura - scrivono dal Comune - Pertanto anche la nostra biblioteca osserverà la totale chiusura. È nostra intenzione comunque erogare un servizio sostitutivo con consegne/ritiri a domicilio ed è, inoltre, al vaglio la possibilità di mantenere attivo il servizio di interprestito, in accordo con le altre biblioteche di Fondazione Per Leggere. Le prenotazioni, le richieste di informazione, i consigli di lettura, potranno essere inoltrate attraverso e-mail a biblioteca [at] comune [dot] vanzaghello [dot] mi [dot] it o telefonicamente al numero 0331/306782". Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, quindi, si effettueranno le consegne a domicilio e sarà disponibile la consulenza telefonica dalle 14 alle 18. "Sappiamo che il servizio sarà meno agile, ma faremo del nostro meglio per assicurarvi un buona offerta culturale, perché i libri e la lettura sono uno strumento utile anche in questo momento per capire meglio il presente - concludono - Continueremo a fornirvi informazioni culturali attraverso la nostra pagina Facebook e il sito web comunale, illustrando opportunità offerte dalla rete o auto prodotte. Il gruppo di lettura continuerà ad incontrarsi attraverso dirette via Skype ed, inoltre, abbiamo già in calendario incontri con l’autore con prenotazione da remoto".

