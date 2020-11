Municipio di Castano: termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea, igienizzatore per le mani e una proiezione delle principali norme igieniche da rispettare.

L'hanno ribattezzato 'In Comune in sicurezza'. Già, perché in Municipio a Castano si è deciso di mettere in campo una serie di ulteriori accorgimenti, appunto, per garantire un accesso sempre più sicuro alla cittadinanza. "Nello specifico - dice il sindaco Giuseppe Pignatiello - abbiamo installato un termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea, oltre all’igienizzatore per le mani e ad una proiezione delle principali norme igieniche da rispettare".

