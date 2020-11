Martedì 10 novembre dalle 14.30 alle 18, allora, presso l'ambulatorio della guardia medica di piazza della Filanda a Buscate, visite senologiche di controllo e prevenzione.

Questa pandemia da Covid-19, oltre ad aver fermato le nostre vite, ha ostacolato e non poco anche la ricerca contro il cancro e con essa chi lotta contro il tumore al seno. Ma non è una cosa che può e deve succedere ancora. È per questo che il Comune di Buscate sostiene la campagna di prevenzione portata avanti dall'Associazione Salute Donna Onlus, ospitando l'appuntamento 'Pomeriggio in salute'. Martedì 10 novembre dalle 14.30 alle 18, allora, presso l'ambulatorio della guardia medica di piazza della Filanda si terranno delle visite senologiche di controllo e prevenzione, in completa sicurezza e osservando tutte le norme igienico-sanitarie predisposte dagli ultimi decreti del Governo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro