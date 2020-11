Le attività di Inveruno, memori del primo lockdown, in cui comunque potevano fare consegne a domicilio, hanno riproposto i loro servizi di consegna d'asporto take away.

Viste le ultime restrizioni in tema di spostamenti e uscite, soprattutto riguardanti i commercianti che lavorano in ambito ristorazione e alimentare, le attività di Inveruno non sono state a guardare e si sono organizzate subito: memori del primo lockdown, in cui comunque potevano fare consegne a domicilio, hanno riproposto i loro servizi di consegna d'asporto take away in negozio (finché si può) o direttamente a casa (molti consegnano anche fuori paese), ma promuovendoli anche su Facebook. Dove? Sulla pagina 'Inveruno Food and Co.', dove ogni giorno sponsorizzano le proposte di menu degli esercenti coinvolti, spiegando bene anche le modalità di consegna.

