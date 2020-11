Croce Azzurra: seconda ambulanza

Per incrementare il servizio di emergenza-urgenza H24, la Croce Azzurra di Buscate ha attivato, appunto, un secondo mezzo H12 che sarà in servizio fino a fine 2020.

Seconda ambulanza attiva per la Croce Azzurra di Buscate. Per incrementare il servizio di emergenza-urgenza H24, come richiesto da Areu, ecco che l'importante realtà di soccorso del nostro territorio ha attivato, appunto, un secondo mezzo H12 che sarà in servizio fino a fine 2020. "Aiutateci a rendere più semplice il nostro lavoro - scrivono sulla loro pagina Facebook - chiamate l’ambulanza responsabilmente. Non è semplice, ma è davvero il momento di dover fare di più, tutti".

