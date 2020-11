'Paccagnini': tutto pronto, tutto fermo

Tutto era pronto, ma niente (l'emergenza Covid-19 e le varie disposizioni in ottica di sicurezza e prevenzione), alla fine, ci si è dovuti fermare. Al 'Paccagnini' il sipario resta abbassato.

Tutto era pronto, ma niente (l'emergenza Covid-19 e le varie disposizioni in ottica di sicurezza e prevenzione), alla fine, ci si è dovuti fermare. 'Stop', insomma, a quella che avrebbe dovuto essere la nuova stagione dell'auditorium 'Paccagnini' di Castano e che proprio nelle prossime settimane avrebbe preso, ufficialmente, il via. "Cosa dire - afferma l'assessore alla Cultura, Luca Fusetti - Non posso negare di sentirmi mortificato e, allo stesso tempo, inerme di fronte a quanto sta accadendo. Il dispiacere è grande, in primis, per il grande lavoro e per gli enormi sacrifici che ogni singola parte chiamata in causa ha messo in campo in questi mesi per l'organizzazione e la programmazione, poi, ovvio, per le varie realtà e compagnie che si sarebbero succeduto sul palco del nostro centro di produzione culturale, che vivono, appunto, grazie agli spettacoli ed alle iniziative che portano in scena e che, oggi, non potranno essere realizzati". Un calendario, infatti, strutturato su più momenti. "Avevamo previsto un 6 - 7 eventi - ribadisce Fusetti - ai quali si aggiungevano i diversi saggi, per un totale di una decina di appuntamenti. E avremmo dovuto partire in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne (a fine novembre), per proseguire, successivamente, nel periodo di Natale, quindi durante il Giorno della Memoria, per le celebrazioni dei 'Tre Martiri', abbassando il sipario attorno alle metà di giugno. Per il 2020, ormai, non ritengo si possa fare qualcosa (nemmeno per le festività natalizie), staremo a vedere quale sarà l'evolversi della situazione e valuteremo, in base a ciò che ci diranno, se e come attivarci nel nuovo anno. Ripeto c'è tristezza, ma prima di ogni cosa viene la salute e la tutela delle persone".

