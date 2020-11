Covid Buscate: c'è, purtroppo, un decesso

Emergenza Covid-19: c'è, purtroppo, un decesso a Buscate. Per quanto riguarda, poi, le positività, ad oggi, sono 26, mentre le quarantene 59.

Emergenza Covid-19: c'è, purtroppo, un decesso a Buscate. "Esprimo la vicinanza a nome di tutta la comunità ai familiari - ha spiegato il sindaco Fabio Merlotti - La persona aveva una condizione di fragilità, innanzitutto l'età (questo lo dico per ricordare come è fondamentale avere un senso di responsabilità maggiore)". Per quanto riguarda, poi, i casi di positività sono 26, mentre le quarantene sono 59".

