Magenta: 92 positivi in un giorno

Una crescita, decisamente, sostenuta anche a Magenta per quel che riguarda l'epidemia di coronavirus. Si moltiplicano, infatti, le segnalazioni e richieste di tampone, tanto che l'incremento di ieri è stato davvero da record. "Salgono a 274 le persone positive a Magenta, ma solo 18 sono ricoverate. 27 sono state dimesse e tutti gli altri sono a domicilio - ha commentato il sindaco Chiara Calat - Rispettiamo le regole, indossiamo la mascherina e stiamo distanti per contrastare il diffondersi del virus".

