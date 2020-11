A Busto Garolfo, un'iniziativa per sostenere le attività commerciali del paese in un periodo complesso come quello con il quale si stanno confrontando ormai da mesi.

Il momento è di forte emergenza anche per loro. Di conseguenza ogni possibile iniziativa o azione messa in atto per sostenerne l'operato può essere preziosa. Il sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi, come già aveva fatto il suo collega Walter Cecchin a San Giorgio una manciata di giorni fa, invita i suoi concittadini a tendere la mano in modo marcato al commercio locale lanciando l'iniziativa 'Io compro sotto casa'. L'idea nasce, spiega la stessa Biondi, "Per sostenere le attività di somministrazione, bar, caffetterie, ristoranti, gelaterie, panifici, supermercati, alimentari, il commercio di vicinato e tutti i servizi alla persona riconoscendogli un grande valore e un ruolo di primaria importanza per la vita del paese". E nella consapevolezza che in quelle attività vi sono storie robuste fatte spesso di sacrifici, non solo economici, e fatiche da parte di chi le ha aperte a proprio beneficio ma anche nell''interesse del paese. "Anche durante questo periodo di emergenza sanitaria - sottolinea Biondi per rinforzare il concetto - tutte le attività si sono distinte offrendo un servizio prezioso, puntuale ed efficiente per tutta la comunità con consegne a domicilio gratuite, ora tocca a noi sostenerli". Insomma, un mutuo aiuto, il commercio che viene incontro ai bisogni primari dei cittadini e questi ultimi che gli vengono a sostegno continuando a muovere il suo giro economico e a far camminare la sua storia. Un ulteriore elemento a questo scopo è l'iniziativa 'Garzone' che, spiega ancora Biondi, "E' un market place territoriale digitale dedicato alle attività del territorio che sono presenti con una vetrina, orari e contatti, prodotti e servizi, offerte e promozioni". Il centro sarà visitabile mediante il sito https://garzone.store/comuni/comune-di-bustogarolfo.

