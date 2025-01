A Busto torna il Mercatino delle pulci

Domenica 12 gennaio, il parco Falcone e Borsellino di Busto Garolfo ospiterà il Mercatino delle pulci, che avrà luogo dalle 8.30 alle 16.30, grazie all'organizzazione dell'associazione Mercatini Ergosfera con il patrocinio del Comune.

Alla sua seconda edizione, il mercatino delle pulci di Busto Garolfo promette di replicare il successo della prima edizione, offrendo una giornata ricca di sorprese e opportunità per tutti i visitatori. Domenica 12 gennaio, il parco Falcone e Borsellino di Busto Garolfo spalancherà le sue porte a questa affascinante iniziativa, che avrà luogo dalle 8.30 alle 16.30, grazie all'organizzazione dell'associazione Mercatini Ergosfera con il patrocinio del Comune. L'evento si presenta come un’occasione ideale per chi desidera esplorare e acquistare una varietà di oggetti, dall'antiquariato agli articoli vintage, passando per curiosità uniche e pezzi rari che raccontano storie di epoche passate.

L’iniziativa si pone anche come un’opportunità di sostenibilità, poiché il riuso degli oggetti è una forma di rispetto per l'ambiente. Recuperare e riutilizzare oggetti invece di acquistarne di nuovi è una pratica che contribuisce alla riduzione dei rifiuti e all’abbassamento dell’impatto ambientale. In questo modo, partecipare al mercatino delle pulci non è solo un modo per trovare qualcosa di unico, ma anche per supportare un consumo più consapevole e responsabile.

In sintesi, il mercatino delle pulci di Busto Garolfo non è solo un'occasione di shopping, ma un evento che coinvolge tutta la comunità, favorendo l’incontro, la riscoperta del passato e la promozione di uno stile di vita più sostenibile. Un appuntamento imperdibile per chi ama la cultura, il collezionismo e la convivialità, che quest’anno si arricchirà sicuramente di nuove sorprese e proposte.

