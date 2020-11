Sfonda la vetrina e fugge con la cassa

Furto alla Lloyds Farmacia San Francesco di Turbigo. Il malvivente, volto coperto dal passamontagna, ha colpito nelle primissime ore di stamattina.

Ha colpito nelle primissime ore della mattina. Le 5, più o meno, quando ha fatto la sua comparsa. Da solo, volto coperto da un passamontagna con una luce sulla fronte, ha sfondata la vetrina con l'auto e si è, poi, allontanato con il cassetto del registratore di cassa. Un boato improvviso e tremendo che, inevitabilmente, ha fatto sollevare dal letto le tante persone che abitano proprio lì attorno, perché il malvivente è entrato in azione in pieno centro. La via Allea Comunale a Turbigo, per intenderci, è qui, infatti, che è andato in scena il furto. Un'azione veloce, il balordo che, appunto, arriva a bordo di un veicolo e si lancia contro la vetrata della Loyds Farmacia San Francesco, fuggendo, successivamente, come detto con il cassetto della cassa. Subito, allora, è scattato l'allarme e, in pochi minuti, ecco che sul posto si sono portati i carabinieri che, dopo, avere raccolto tutti gli elementi a disposizione, hanno avviato le indagini.

