"Proietti: un genio col sorriso"

Milano e la Lombardia piangono Gigi Proietti. Il cordoglio del presidente della Regione, Attilio Fontana, e dell'assessore Stefano Bruno Galli.

“Anche Milano e la Lombardia piangono il genio e il sorriso del grande Gigi Proietti”. Lo affermano il presidente della Regione, Attilio Fontana, e l’assessore alla Cultura, Stefano Bruno Galli, esprimendo il cordoglio della Giunta per la scomparsa di Gigi Proietti. “Proietti - aggiunge l’assessore Galli - ha lasciato un segno indelebile nel nostro territorio, come attore teatrale, interprete di cabaret e di spettacoli musicali con grandi artisti milanesi come Giorgio Gaber o Ornella Vanoni tanto per citarne alcuni, raccontando anche la tradizione popolare e il folklore, soprattutto musicale, della nostra terra lombarda”.

