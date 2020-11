Vanzaghello: scuole e Covid

Scuole e Covid-19: a fare un bilancio dell'attuale situazione, come sempre, è il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti. La situazione dei vari istituti cittadini.

Scuole e Covid-19: a fare un bilancio dell'attuale situazione, come sempre, è il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti. "Iniziamo dicendo che sono state chiuse in via cautelativa 4 sezioni della scuola dell'Infanzia 'G. Rodari' che, comunque, rientreranno a breve nella comunità scolastica - spiega il primo cittadino - Anche presso la Primaria 'San Francesco d'Assisi' e la Secondaria di primo grado 'A. De Gasperi' stanno ritornando le classi che si trovavano in quarantena. Monitoriamo costantemente la situazione sanitaria, auspicando che possa essere garantita una didattica in presenza per tutti i nostri alunni".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro