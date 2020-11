Vigili e Guardia Nazionale: controlli

Polizia locale e Guardia Nazionale: insieme per il monitoraggio e il controllo sul territorio. "Ulteriori tasselli per garantire una maggiore sicurezza - dice il sindaco".

Polizia locale e Guardia Nazionale: insieme per il monitoraggio e il controllo sul territorio. "Per garantire, appunto, una maggiore sicurezza in un periodo certamente complesso e delicato come quello che stiamo vivendo - dice il sindaco di Vanzaghello, Arconte Gatti - nei prossimi giorni verranno attivati una serie di accertamenti in accordo con i 'nostri' poliziotti locali che coordineranno il servizio e con la partecipazione dei volontari della Guardia Nazionale".

