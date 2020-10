Covid Vanzaghello: 73 positivi e 2 decessi

Sono 73 i positivi al Covid-19 a Vanzaghello. "Purtroppo - dice il sindaco Arconte Gatti - ci sono due nostri concittadini che sono deceduti. Alle loro famiglie le più sentite condoglianze a nome dell'intera comunità". Assieme a queste, poi, però ecco anche 14 vanzaghellesi che sono guariti. I cittadini positivi, eccetto uno che è ricoverato, si trovano presso il proprio domicilio asintomatici o con sintomi lievi; sono costantemente in contatto con loro, ciò mi permette di conoscere concretamente i loro bisogni ed intervenire e supportarli per qualsiasi genere di necessità".

