112 positivi a Busto Garolfo

"I contagi si stanno diffondendo in modo significativo all'interno dei nuclei familiari". Ora in paese sono 112 i cittadini positivi e 6 quelli ricoverati.

Un numero che da solo fa impressione, seppur Busto Garolfo non sia una realtà 'piccola'. Ma oltrepassare la soglia psicologica di 100, fa davvero effetto. L'incremento dei contagi da Covid-19 non si ferma nella cittadina bustese.

"Abbiamo due concittadini che escono dal lungo elenco dei positivi al Covid. Sono guariti! - spiega il sindaco Susanna Biondi - Per contro l'elenco si allunga con molti nuovi casi di contagio. Oggi arriviamo a 112. Tra loro 6 sono in ospedale, in corsia ordinaria, con situazioni stabili o in miglioramento.

Gli altri 106 sono alla propria dimora e riportano sintomi influenzali o addirittura buone condizioni di salute.

I contagi si stanno diffondendo in modo significativo all'interno dei nuclei familiari.

Come sempre mi raccomando: siate molto prudenti. Preoccupatevi di tutelare la vostra salute e quella degli altri".

