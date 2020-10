Cuggiono: Ospedale 'Covid-free'

L'Ospedale di Cuggiono è l'unica struttura 'Covid-free' dell'ASST Ovest Milanese (Abbiategrasso, Magenta e Legnano hanno infatti reparti dedicati) per questo è ancora più importante per i trattamenti non differibili.

In un periodo di grande incertezza e, sicuramente, sovraccarico del sistema sanitario, ogni risorsa diventa particolarmente preziosa. In tutto il nostro territorio, infatti, sia i pronto soccorso che i normali reparti di degenza stanno cercando di gestire i ricoveri ed i trattamenti dei pazienti affetti da coronavirus, ma le altre patologie non si fermano ed i cittadini, giustamente, devono poter essere certi di proseguire le cure.

Molte visite, anche programmate da tempo, o riprogrammate dopo il lockdown di marzo e aprile sono state ulteriormente sospese o posticipate, ma alcuni interventi necessitano di dovere prosegure. Ecco allora che vi sono risorse davvero importanti.

"La struttura cuggionese - ci spiega Eugenio Vignati, direttore medico dell'ASST Ovest Milanese - è davvero fondamentale e ci permette di rispondere alle richieste dei cittadini. Le medicine, le aree per gli esami diagonistici, gli ambulatori: tutti spazi molto importanti che stiamo sfruttando per i pazienti maggiormente a rischio, seppur nelle altre strutture vi siano dei percorsi protetti. La nostra attenzione però è massima perchè l'ospedale cuggionese rimanga completamente 'pulito' da situazioni legate al Covid-19".

Una risorsa imprescindibile, un valore aggiunto, un orgoglio che, per fortuna e grazie ancora alle 'lotte' del territorio, è ancora operativo e funzionante.

