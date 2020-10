Cimitero: apertura straordinaria

Apertura straordinaria del cimitero di Vanzaghello, in occasione della settimana di commemorazione dei defunti. Dal 1° novembre e fino all'8, infatti, il camposanto resterà aperto dalle 8 alle 22, lunedì compreso. "Si raccomanda ancora di più, vista la particolare occasione, di rispettare scrupolosamente tutte le misure anticontagio previste, indossando la mascherina, mantenendo il distanziamento sociale ed evitando di creare assembramenti sia all’interno sia all’esterno - scrive l'Amministrazione comunale".

