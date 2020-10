"Zona nord: solo promesse"

Castano di Centrodestra mette all'attenzione alcune importanti problematiche segnalate dai cittadini. "Sindaco e Amministrazione rispondano, invece di attaccare chi li porta alla luce".

Segnalazioni che sono arrivate da più cittadini e che, come argomento, avevano il degrado della zona nord. "Già - scrive il gruppo 'Castano di Centrodestra' - sono stati davvero diversi i castanesi ad informarci di scippi, furti in abitazione, ecc.. che, purtroppo, si sono verificati nelle ultime settimane, oltre al fatto di sottolineare le mancate realizzazioni delle promesse elettorali. Bene, il sindaco, perché abbiamo voluto evidenziare tutto ciò attraverso un post sulla nostra pagina Facebook, ha replicato additandoci "Parole degne della peggior politica", dicendoci che "Strumentalizziamo le difficoltà della gente per tornaconto personale", aggiungendo che si tratta di un "Disgustoso metodo, meschino e deplorevole", "Polemiche da irresponsabili", "politica cieca incapace di guardare al di là del proprio naso", "Del centrodestra non mi stupisce più niente", fino a chiederci di "Iniziare a collaborare". Che cosa gli rispondiamo? Innanzitutto, che siamo una forza di opposizione, che quotidianamente deve confrontarsi con le scorrettezze commesse dallo stesso primo cittadino (ad esempio, questione capogruppo assegnato arbitrariamente; interpellanza su moschea non inserita all'ordine del giorno del consiglio comunale, e sono solo le ultime di una lunga serie). Quindi, che abbiamo dato voce ai cittadini che si sono rivolti a noi, stanchi della situazione vissuta ogni giorno e non ascoltata da chi ci amministra. Beh... se questa è la peggior politica, allora ce ne vantiamo e continueremo a svolgere la nostra opera con passione e attenzione". Ma non è finita qui, perché prosegue il gruppo. "Facciamo notare la tecnica che utilizzano ormai da quando sono stati eletti i nostri amministratori, ossia viene loro segnalato un problema ed eccoli che spostano l’attenzione su altre questioni, senza rispondere nel merito delle argomentazioni presentate. Si sta parlando della zona nord: bene, ci dica il signor sindaco, ad esempio, sulla sede di piazza San zenone abbandonata o ancora sulle promesse pre elettorali dimenticate, fino ad arrivare agli episodi di microcriminalità accaduti. Cosa intende fare? Tutte queste domande non hanno trovato risposta... Abbiamo criticato il silenzio dell’Amministrazione, questo sì, l'abbiamo fatto. Ci infastidisce il voler essere sempre in prima linea a prendersi meriti (a volte anche non propri) pur di ottenere 'like' dalla tifoseria social, però poi di fronte ai problemi concreti segnalati dalla popolazione non si risponde e si dimenticano le promesse fatte... Questa si, è brutta politica".

