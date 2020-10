Arluno piange il suo ex sindaco

Sindaco, consigliere, assessore. Franco Pastori, per Arluno, è stato un uomo dal poliedrico impegno politico e dalla grande attenzione e amorevolezza verso il suo paese.

Sindaco, consigliere, assessore. Franco Pastori, per Arluno, è stato un uomo dal poliedrico impegno politico e dalla grande attenzione e amorevolezza verso il suo paese. E quella stessa Arluno di cui fu primo cittadino tra il 1989 e il 1995 ora sceglie di ricordarlo attraverso le parole dell'attuale sindaco Moreno Agolli. "L'Amministrazione comunale - scrive - i consiglieri e il personale del Comune esprimono dolore per la scomparsa del concittadino Franco Pastori, già sindaco della comunità dal 1989 al 1995 nonché assessore e consigliere comunale in varie legislature". Poi il ricordo si fa personale: "Grazie Franco - prosegue Agolli - per il prezioso contributo e l'efficace servizio prestato in tanti anni di impegno politico, sociale e civile".

