Turbigo: un positivo alla RSA

C'è un caso di positività al Covid-19 alla casa di riposo 'Sant'Edoardo' di Turbigo. Una situazione particolare, perché è una persona che aveva già contratto il virus in primavera.

Un caso di positività al Covid-19 alla casa di riposo 'Sant'Edoardo' di Turbigo. "La struttura era chiusa alle visite - dice il sindaco Christian Garavaglia - Quindi è stato effettuato un tampone di controllo agli operatori che lavorano all'interno, risultando tutti negativi; contemporaneamente, si è proceduto agli accertamenti anche agli ospiti: in totale ce ne sono 57 e ad, oggi, ai test ne sono stati sottoposti 30, trovando, come detto, un positivo. Si tratta di una situazione particolare, perché è una persona che aveva già fatto il Coronaviruis nel mese di aprile circa e, poi, era guarita, riprendendosi, purtroppo adesso di nuovo il virus. I restanti 27 anziani presenti nella Rsa, mi hanno comunicato che 9 o sono nuovi inserimenti dell'ultimo periodo o sono ospiti che sono stati ricoverati in ospedale e, pertanto, hanno avuto un controllo (9 li hanno già effettuati, risultando negativi; ne restano, allora, 18, per i quali mi è stata segnalata una difficoltà a procedere con velocità negli accertamenti, in quanto i laboratori che devono processare e trattare i tamponi ne ricevono solo 5 per volta; ecco, dunque, che la casa di riposo sta ricercando altre strutture, oltre a quelle con le quali collabora, per capire se c'è possibilità di consegnarne una quantità maggiore, così da avere un quadro preciso dei 18 casi rimanenti)".

