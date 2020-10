Castano: riaperta Materna di via Giolitti

Riaperta la scuola Materna - Ente Morale di via Giolitti. Sono ricominciate, insomma, da quest'oggi (28 ottobre), dopo alcuni giorni di 'stop', le lezioni in presenza nella struttura.

Riaperta la scuola Materna - Ente Morale di via Giolitti. Sono ricominciate, insomma, da quest'oggi (28 ottobre), dopo alcuni giorni di 'stop', le lezioni in presenza nella struttura al di là del canale Villoresi. "A tutti i bimbi ed agli insegnanti, voglio augurare un buon rientro e buona scuola - scrive il sindaco Giuseppe Pignatiello - Spero di poter vedere presto di nuovo operativa anche la sede di via Diaz (chiusa per un caso di positività al Covid-19 al suo interno). Un ringraziamento alla direzione dell'Ente Morale che con grande attenzione e impegno sta gestendo una situazione importante".

