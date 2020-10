Buscate: sono 14 i positivi

La situazione ad oggi, 27 ottobre, riporta 14 cittadini positivi al Covid-19 mentre i cittadini in quarantena (sia per contatto stretto o con sintomi in attesa di tampone) sono 61.

Un aggiornamento doveroso, preciso e ben strutturato, per dare evidenza ai cittadini dell'andamento dei contagi su Buscate. Il sindaco Fabio Merlotti ha voluto chiarire pubblicamente come sta evolvendo la pandemia di coronavirus in paese.

La situazione ad oggi, 27 ottobre, riporta 14 cittadini positivi al Covid-19 mentre i cittadini in quarantena (sia per contatto stretto o con sintomi in attesa di tampone) sono 61. "Sono aumentati di 11 rispetto a ieri - commenta il primo cittadino - per questo occorre davvero grande attenzione da parte di tutti".

Numeri più bassi rispetto al territorio locale, ma non per questo meno allarmanti e in evoluzione: "Invito tutti ad essere prudenti, non aumentare il grado di rischio per se e per gli altri, sia per voi che per gli operatori economici già in difficoltà - prosegue Fabio Merlotti - siamo abituati ad una certa libertà ma ora serve grande serietà e responsabilità".

