Magenta: sono 91 i positivi

Prosegue la crescita di contagi anche a Magenta. La cittadina, che presso il proprio ospedale cittadino Fornaroli ospita anche alcuni reparti per pazienti affetti da coronavirus, continua a registrare un aumento di nuovi cittadini positivi al coronavirus. Ieri, la conferma del sindaco Chiara Calati: "Al momento sono 91 le persone positive, 9 i ricoverati, 12 dimessi e gli altri a domicilio".

Si ricorda, inoltre, che i tamponi in ospedale possono essere fatti dalle 9 alle 13 dal lunedì al sabato, seguendo le indicazioni e la valutazione del vostro medico di base o su comunicazione della scuola su indicazioni ATS per i ragazzi.

