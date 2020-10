Covid Castano: c'è, purtroppo, un decesso

"Covid-19: purtroppo le notizie, quest'oggi, sono davvero brutte". Inizia così il video messaggio del sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello. "Dobbiamo registrare, infatti, il primo decesso di questa seconda ondata - spiega - Mi stringo alla famiglia e faccio loro le più sentite condoglianze a nome di tutta la comunità". Mentre sul fronte dei contagi, questi ultimi continuano a crescere, da 32 ai 37 attuali. "E' il segnale di una situazione difficile e che si fa via via più complessa - conclude il primo cittadino - Affrontiamola, allora, con grande responsabilità e tenendo sempre comportamenti corretti".

