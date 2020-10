Scosso feat Gidama

Marco, Mattia e Mauro, insieme ad Andrea Fusè, in arte lo Scosso. Musica dialettale, se tutto va bene, all'ex Ideal di Magenta a dicembre. Un momento per ritrovarsi assieme.

Marco, Mattia e Mauro, insieme ad Andrea Fusè, in arte lo Scosso. Ovvero: voglia di riunirsi per portare avanti la musica dialettale e le nostre tradizioni. E’ nata così una fusione che, salvo necessità di chiusura sempre possibili in questo periodo, partirà da Magenta il prossimo 5 dicembre all’XO music food and spirit, ex Ideal. Lo Scosso e i Gidama insieme che tradotto significa spettacolo e tante risate. E c’è davvero bisogno di risate in questo periodo in cui la tristezza spadroneggia. “I Gidama sono tre ragazzi che fanno punk e che si stanno avventurando nel dialetto milanese – commenta Andrea Fusè – Sono giovani e quando si mischiano i giovani con la musica è semplicemente uno spettacolo per me. Insomma, l’è al me pan, per dirla nel dialetto magentino”. Era tempo che non si vedeva lo Scosso tornare in pista con tanta voglia di divertire e divertirsi con quello che è il suo pezzo forte, ovvero la musica dialettale. Questa volta non c’è solo il ritorno. Ma addirittura un ritorno accompagnato da nuove leve desiderose di farsi avanti e di farsi conoscere dal grande pubblico.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro