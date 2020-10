Interventi alla recinzione del campo

La recinzione posta tra la tribuna e il campo sintetico 'Battaglia' di Busto sta per andare incontro ad un'operazione di irrobustimento nel segno della funzionalità e della sicurezza.

Evidenzia alcune criticità e, pertanto, esige un rafforzamento. A beneficio dell'impianto stesso e di chi ne fruisce a vario titolo, da spettatore o atleta. La recinzione posta tra la tribuna e il campo sintetico 'Battaglia' di Busto Garolfo sta per andare incontro ad un'operazione di irrobustimento nel segno della funzionalità e della sicurezza. A sottolineare la corposità dell'intervento concorre la cifra stanziata per consentirne l'effettuazione ovvero 34 mila euro. Una delle strutture di maggiore eccellenza di Busto Garolfo e non soltanto sul piano sportivo sta così per ricevere nuova linfa per essere sempre più predisposta a ospitare eventi di grande richiamo.

