Covid Arconate: 18 casi in più

Sono 18 i casi in più di positività al Covid-19 ad Arconate. A darne comunicazione è il sindaco Sergio Calloni: "Gli arconatesi attualmente positivi, quindi, salgono a 38".

Sono 18 i casi in più di positività al Covid-19 ad Arconate. A darne comunicazione è il sindaco Sergio Calloni: "Gli arconatesi attualmente positivi, quindi, salgono a 38 - scrive il primo cittadino - La maggior parte ha pochi sintomi o è asintomatica e circa il 50% di questi casi ha meno di 25 anni. Questo non è completamente un bene perché la maggior parte dei contagi avviene in famiglia. Rivolgo, quindi, un appello ai giovani che pensano di essere immuni a questo virus: attenetevi alle regole istituite, fatelo per i vostri cari, i vostri genitori, i vostri nonni, i vostri parenti con patologie. Loro sono l'anello debole della catena e sono coloro che abbiamo il dovere di proteggere. Per tutti spero sia inutile ripetere le solite cose. Ringrazio come sempre tutti per la collaborazione e auguro a tutti una buona serata".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro