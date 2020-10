Lavori: Cuggiono si rinnova

Molti i cantieri attivi in paese in questo mese di ottobre. Dal sistema di illuminazione a led a molti sottoservizi. Settimana prossima interventi nella centralissima via Gualdoni.

Nella zona est del paese prosegue l’intervento di sostituzione delle luci dell’impianto di illumanzione pubblica. Le aree interessate sono state principalmente via Varese, via Delle Alpi, via Rossetti e le aree adiacenti. Un intervento deciso dall’Amministrazione Polloni e riadattato dall’Amminitrazione Perletti. Lavori di grande utilità sia per la riduzione dei consumi che per la migliore illuminazione delle vie pubbliche cittadine. In parallelo stanno poi proseguendo gli interventi di rifacimento dei sottoservizi in via Buonarroti, per un più ampio intervento che coinvolgerà la viabilità fino al centro cittadino. Dal 26 ottobre via Gualdoni sarà coinvolta nel rifacimento stradale, con il posizionamento di un dosso rallentatore prima della Basilica di San Giorgio, quindi si proseguirà con la piazza antistante il municipio, via Annoni e via Cicogna dove, proprio negli scorsi giorni, sono iniziati i lavori per il parcheggio dell’Oratorio. Lavori che richiedono pazienza e attenzione, seguiti dagli uffici e monitorati passo passo dal neo assessore Sandro Guzzini e dal sindaco Giovanni Cucchetti, per cercare di mitigare i disagi per i cittadini. In via Gualdoni, invece, proseguono gli interventi per il gas.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro