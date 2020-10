21 mila euro per la pista di pattinaggio

Un finanziamento a fondo perduto di 21 mila euro per l'impianto di illuminazione della pista esterna di pattinaggio presso il centro sportivo di via Rossini a Vanzaghello.

Un finanziamento a fondo perduto di 21 mila euro per l'impianto di illuminazione della pista esterna di pattinaggio presso il centro sportivo di via Rossini. C'è anche il Comune di Vanzaghello, alla fine, tra i beneficiari del bando di Regione Lombardia finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva pubblica ('Bando Impianti Sportivi'). "Certamente un importante traguardo raggiunto - scrive l'Amministrazione comunale - La quota che ci è stata destinata è pari al 50% dell’investimento previsto, appunto per la realizzazione dell’impianto di illuminazione della pista esterna di pattinaggio. A lavori ultimati, quindi, grazie alla nuova illuminazione, si potrà sfruttare l'area anche nelle ore serali".

