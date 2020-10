Covid: "Tavolo permanente"

Emergenza Covid-19: un tavolo permanente tra maggioranza e opposizione. L'hanno chiesto i due consigliere di 'Prima Cuggiono e Castelletto', Marco Maltagliati e Cristian Vener, all'attuale Amministrazione comunale. "Alla luce dell’evoluzione della situazione emergenziale, che ha portato il presidente di Regione Lombardia all’istituzione di un coprifuoco dalle 23 alle 5, abbiamo ritenuto doveroso, consci della responsabilità che deriva dal nostro incarico, chiedere all’Amministrazione cittadina quali siano le azioni concrete che il sindaco e la sua squadra di governo intendono intraprendere per evitare le occasioni di assembramento, che potrebbero facilitare il diffondersi dei contagi e, quindi, l’istituzione di un tavolo permanente che coinvolga maggioranza, opposizione e associazioni, al fine di collaborare trasversalmente a quanto necessario affinché venga garantito il maggior benessere della nostra comunità".

