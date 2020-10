Busto Garolfo: un decesso da Covid

A dare la triste notizia è il sindaco Susanna Biondi. "Siamo vicini alla famiglia; da parte di tutta la comunità le più sincere e sentite condoglianze".

Un decesso da Covid a Busto Garolfo. A dare la triste notizia è il sindaco Susanna Biondi: "La persona era ricoverato da qualche giorno in corsia ordinaria, ma l'età avanzata e le fragilità dovute alle sue già non buone condizioni generali di salute non gli hanno consentito di superare i problemi portati dal Coronavirus - scrive il primo cittadino - Siamo vicini ai suoi familiari che devono affrontare questo dolore 'da lontano' come impongono le disposizioni vigente. Facciamo loro le nostre più sincere e sentite condoglianze".

