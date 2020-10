Lavori di asfaltatura

Autunno, tempo di rivestimento a nuovo di alcune asfaltature. Dairago sta mettendo in questi giorni mano ad alcuni tratti del sistema stradale cittadino.

Autunno, tempo di rivestimento a nuovo di alcune asfaltature. Dairago sta mettendo in questi giorni mano ad alcuni tratti del sistema stradale cittadino con interventi che seguono quelli di rifacimento e potenziamento della rete della fognatura. "Le vie interessate - scrive il sindaco Paola Rolfi - sono Piave, Leonardo da Vinci, Pepe e il tratto iniziale di via dei Bruchè". Se le avverse condizioni meteorologiche non dovessero mettersi di traverso, i lavori dovrebbero essere portati a compimento in una quindicina di giorni. Per Dairago prosegue, quindi, di gran carriera il lavoro di ristrutturazione viaria; in settembre era stata la volta delle vie don Boschetti e Rossetti Martorelli e del vicolo del Camaoon".

