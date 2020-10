Casorezzo piange Geremia

Dicevi 'Bar Sport' e pensavi a lui. Geremia Gornati era una sorta di istituzione sotto il cielo di Casorezzo, amato e benvoluto da tutti per la sua affabilità e disponibilità.

Dicevi 'Bar Sport' e pensavi a lui. Geremia Gornati era una sorta di istituzione sotto il cielo di Casorezzo, amato e benvoluto da tutti per la sua affabilità e disponibilità. Per questo la notizia della sua morte ha fortemente colpito il Comune che ha voluto ricordarlo in modo commosso attraverso le parole del sindaco Pierluca Oldani: "Una notizia dolorosissima ha colpito il cuore della nostra comunità - spiega - il Covid-19 si è portato via Geremia Gornati, una perdita incalcolabile per Casorezzo, una parte della nostra storia". Oldani ha voluto stringere idealmente tutto il Comune in un abbraccio alla famiglia "Per far sentire loro tutto il nostro calore in questo terribile momento; supereremo anche questa ma quante vite dovremo ancora sacrificare?".

