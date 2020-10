Castanese: due giocatori positivi

Due atleti della Prima Squadra della Castanese sono risultati positivi al Covid-19. I ragazzi stanno osservando il periodo quarantena. Tutto il gruppo in isolamento fiduciario.

Due giocatori della Prima Squadra della Castanese positivi al Covid-19. A comunicarlo è la stessa società di Castano Primo: "Gli atleti stanno bene (salvo qualche sintomo 'influenzale') e sono in quarantena; il gruppo squadra, quindi, è stato posto in isolamento fiduciario come da protocollo dell’Autorità Sanitaria competente. La società ha, altresì, provveduto ad avvertire tempestivamente il CRL Lombardia. Continuiamo a monitorare la situazione e a rimanere uniti perché siamo una famiglia. E assieme supereremo anche questo momento di difficoltà".

