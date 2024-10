Dall'Olimpia al 'PalaGiolitti'

Dall’Olimpia Milano al 'PalaGiolitti'. Palla a spicchi e pronti a scendere in campo, infatti, assieme a Guglielmo 'Willie' Caruso, (giocatore appunto della mitica società di pallacanestro del capoluogo lombardo), super ospite a Castano dell’iniziativa 'Un canestro per la prevenzione'.

Dall’Olimpia Milano al 'PalaGiolitti'. Palla a spicchi e pronti a scendere in campo, infatti, assieme a Guglielmo 'Willie' Caruso, (giocatore appunto della mitica società di pallacanestro del capoluogo lombardo), super ospite a Castano dell’iniziativa 'Un canestro per la prevenzione'. E, allora, che la sfida... tutta al femminile, organizzata dall’Associazione “Cuore di Donna” con Basket Mastini, Basket Academy Ticino e Basket Lonate, abbia inizio. Un evento per fare del bene, perché l’intero ricavato (l’ingresso è a offerta libera) verrà utilizzato da “Cuore di Donna” per percorsi di prevenzione del cancro. Appuntamento sabato 5 ottobre dalle 18, tra pallacanestro, giochi, musica e tanti altri momenti per stare insieme.

