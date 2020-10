Vanzaghello: 21 casi e altra classe in quarantena

Salgono a 21 i positivi al Covid-19 a Vanzaghello. Più c'è una classe della scuola Secondaria di primo grado in isolamento e che si aggiunge alle due della Primaria.

Crescono, purtroppo, i positivi al Covid-19 a Vanzaghello. In totale, infatti, ad oggi sono 21 i casi di contagio nel Comune del Castanese. "Le persone direttamente interessate - scrive il sindaco Arconte Gatti - si trovano in quarantena presso il loro domicilio e la maggior parte è asintomatica o presenta lievi sintomi. Sono, quotidianamente, in contatto con loro per fornirgli e garantirgli tutte le informazioni e i servizi necessari. Inoltre, si è dovuto procedere alla chiusura di una classe della scuola Secondaria di primo grado, in quanto un alunno è risultato positivo. Questa si aggiunge alle due classi della Primaria già in isolamento. E' indubbio che la situazione dei contagi stia aumentando negli ultimi giorni, pertanto è necessario prestare ancora maggiore attenzione, seguendo le indicazioni che ci vengono ripetute".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro