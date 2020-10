Riccardo non ce l'ha fatta

Purtroppo non ce l’ha fatta Riccardo Bona, il 18enne che ieri (lunedì 19 ottobre) si è schiantato contro un palo della luce in via Espinasse a Magenta in sella alla sua moto.

Purtroppo non ce l’ha fatta Riccardo Bona, il 18enne che ieri (lunedì 19 ottobre) si è schiantato contro un palo della luce mentre percorreva via Espinasse a Magenta in sella alla sua moto Kawasaki. L’urto è stato devastante e, oltre a fratture multiple su varie parti del corpo aveva riportato un trauma cranico importante. Inutile il disperato tentativo di trasferirlo al Niguarda. Alla famiglia del ragazzo le nostre più sentite condoglianze e la vicinanza in questo momento straziante. Proseguono le indagini della Polizia locale di Magenta per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il giovane avrebbe cozzato contro il marciapiede per poi perdere il controllo della moto e schiantarsi contro il palo. Al momento tutto è in fase di chiarimento. Due i veicoli posti sotto sequestro dalla Polizia locale, la moto e un’auto.

