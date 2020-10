Robecchetto: 14 i casi Covid totali

Un guarito, ma, contemporaneamente, purtroppo altri due casi di positività al Covid-19. Sono in totale 14 i cittadini di Robecchetto con Induno e Malvaglio con il virus.

Un guarito, ma, contemporaneamente, purtroppo altri due casi di positività al Covid-19. Sono in totale 14 i cittadini di Robecchetto con Induno e Malvaglio che, ad oggi, sono stati colpiti dal virus. "Dalle informazioni in mio possesso - scrive il sindaco Giorgio Braga - sono tutte al domicilio e stanno mediamente bene, molte di esse inoltre sono casi asintomatici. Sicuramente la situazione attuale non è paragonabile con quanto è successo nella scorsa primavera, ma, per evitare di tornare a quello che abbiamo vissuto nei mesi di marzo e april, sono importanti e fondamentali i nostri comportamenti. Lo ripeterò all'infinito: dobbiamo essere responsabili e prudenti, non possiamo permetterci un altro lockdown. Rispettiamo le norme in vigore, indossando sempre la mascherina, rispettando il distanziamento sociale ed igienizzandoci frequentemente le mani".

