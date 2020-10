"Riapriamo l'Ospedale in Fiera"

Numeri preoccupanti quelli che hanno convinto il governatore Attilio Fontana a chiedere il coprifuoco. Proprio per questo a giorni torneranno operativi 200 posti all'Ospedale in Fiera.

Un'ipotesi, drammatica, che già per fine ottobre vedrebbe già 600 ricoverati in terapia intensiva e altri 6000 in reparti ordinari in Lombardia. Per questo il presidente della Regione Attilio Fontana e i Sindaci della regione hanno chiesto e ottenuto il coprifuoco serale per arginare il diffondersi dell'epidemia.

Ma non basta. Servono, ancora, posti letto. Ecco quindi che a giorni tornerà operativo l'Ospedale in Fiera: "Noi lo useremo entro pochi giorni – ha detto Fontana ospite a Quarta Repubblica su Rete4, parlando dell’ospedale in Fiera – entro la fine di questa settimana, al massimo all’inizio della prossima sarà perfettamente pronto a ricevere dei malati". "Dio non voglia ce ne sia necessità – ha aggiunto nel tentativo di smorzare l’allarmismo – spero che rimanga una garanzia, una sicurezza per i cittadini lombardi, qualcosa che abbiamo fatto per prevedere. Io spero ancora di non doverlo utilizzare ma – ha concluso il governatore – nel caso ci sia necessità ci sono 200 letti a disposizione".

