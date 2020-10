Il nuovo foglio informativo redatto e ciclostilato in proprio del gruppo di opposizione 'Insieme per Inveruno e Furato' per informare con un un altro punto di vista.

A Inveruno e Furato c'è 'Un'altra voce': è stato imbucato, nelle scorse settimane, in tutte le caselle di posta delle famiglie del paese il nuovo foglio informativo redatto e ciclostilato in proprio del gruppo di opposizione 'Insieme per Inveruno e Furato', che raggruppa Lega e la lista civica Forze Popolari.

“Il nostro obiettivo è fornire un altro punto di vista – il nostro – rispetto ad alcuni argomenti di dibattito – riporta Yuri Garagiola, membro dell'opposizione e rappresentante della Lega - che spesso vengono riportati dalla maggioranza non sempre seguendo la realtà dei fatti”.

“Per esempio, nel numero in uscita adesso, ci soffermiamo sul nostro impegno profuso per fronteggiare l'emergenza Covid-19, ma affrontiamo anche altri temi spinosi, quali le piste ciclabili (ma non pedonabili), il costo della permuta dell'area ex Belloli e infine la fuga dei dipendenti comunali dal nostro Municipio”.

“Il nostro intento è portare nelle case i caratteri tipici del nostro modo di agire-: quello di un'opposizione seria, senza pregiudizi e sempre pronta a sostenere con forza le scelte giuste per il paese. Non è uno spot elettorale: cercheremo di dare una cadenza regolare alle uscite cartacee, se possibile anche mensile”.

