Coprifuoco a Castano?

Un post del sindaco su Facebook, con la parola coprifuoco, per ricordare le nuove misure del Governo contro il Covid-19 porta alcuni cittadini a farsi, appunto, questa domanda.

Chissà, forse come è successo per il gruppo 'Castano di Centrodestra', anche altri castanesi si saranno fatti la stessa domanda: "Ma cos'è, in città è tornato il coprifuoco come in tempo di guerra?". E, in fondo, altrimenti non avrebbe potuto essere, perché quel messaggio postato sulla sua pagina Facebook ufficiale dal sindaco Giuseppe Pignatiello, per ricordare in sintesi le nuove misure del Governo per contrastare il Covid-19, ha, inevitabilmente, fatto sorgere proprio questo dubbio. "Nuovo DPCM. Coprifuoco alle 24" questa l'introduzione del testo, che, poi, proseguiva, appunto, con le indicazioni specifiche per quanto riguarda bar e ristoranti, sport di contatto ed eventi, sagre e fiere locali. "Per sdrammatizzare, in questa epoca di paure ed allarmismi (alcuni fondati, molti altri ingiustificati) - la replica e la puntualizzazione proprio di 'Castano di Centrodestra' - Parrebbe che a Castano Primo, come in tempo di guerra, sia tornato il coprifuoco... Precisiamo che in realtà si fa riferimento alla sola chiusura di bar e ristoranti a mezzanotte, come previsto dall'ultimo DPCM, e non a un coprifuoco".

