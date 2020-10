Arluno: 48 contagi e maestra positiva

Quarantotto contagi e una maestra del 'De Filippo' in situazione di positività. E' il sindaco di Arluno, Moreno Agolli, a fare il punto sulla situazione attuale.

Quarantotto contagi e una maestra del 'De Filippo' in situazione di positività. Il Covid-19, ad Arluno, continua a girare a voce alta. Il sindaco Moreno Agolli fa il punto della situazione a beneficio dei cittadini e da conto anche del caso di un decesso che però, spiega, "Non risale direttamente al Covid". Insomma, la pandemia stringe a morsa Arluno e il sindaco invita i suoi concittadini ad un supplemento di responsabilità nel gestire la delicatissima situazione. Dei 48 casi di positività, aggiunge, "Quattro sono ricoverati in ospedale, ma non in terapia intensiva". E riguardo alla maestra del 'De Filippo' precisa che "Sta bene, è a casa e le famiglie dei bambini della classe sono stati informati". Niente quarantena per loro in quanto, prosegue il primo cittadino arlunese, "La maestra ha rispettato i protocolli e non è stata a contatto diretto e stretto con gli alunni, che quindi continueranno l'attività scolastica quotidiana". Agolli precisa: "Saranno giorni difficili, in particolare per le nostre strutture sanitarie, penso ai nostri operatori, ai medici, agli infermieri che rientrano nel gorgo e nel ritmo della quotidiana lotta contro il virus". Ma la responsabilità di dichiarare guerra al virus in modo efficace e costante non è, naturalmente, solo nelle loro mani e, aggiunge Agolli, "Forse è opportuno che ognuno cerchi di fare la sua parte anche semplicemente rispettando le regole e i comportamenti, senza essere superficiali e menefreghisti della situazione che stiamo vivendo, forza Arluno".

