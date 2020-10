Busto Garolfo: altri 7 nuovi positivi

Cresce il numero di persone colpite da Covid-19 in paese: altri 7 nelle ultime 24 ore, arrivando così a un totale di 21. Tre di loro sono ricoverati in ospedale.

Anche Busto Garolfo sta vivendo, come molti altri paesi della zona, giorni di preoccupazione per la crescita esponenziale dei nuovi positivi. Solo nella giornata di ieri altri 7 nuovi positivi. "Carissimi, non ho buone notizie - ha commentato il Sindaco Susanna Biondi - La piattaforma oggi porta 7 nuovi casi di Covid19 nel nostro Comune.

Gli attuali positivi salgono quindi a 21. Tre di loro sono ricoverati in ospedale in corsie ordinarie di covid, quindi nessuno in terapia intensiva o sub intensiva, gli altri 18 sono invece a domicilio con sintomi influenzali o del tutto asintomatici".

La raccomandazione è quella di osservare tutte le nuove disposizioni di sicurezza fornite in questi giorni.

