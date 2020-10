Magenta: 13 nuovi contagi

Una crescita continua, che va monitorata e seguita con attenzione. Anche Magenta risente della crescita dei contagi di coronavirus. L'ufficialità arriva con il messaggio del sindaco Chiara Calati: "25 sono le persone ammalate, 8 delle quali hanno un’età compresa fra i 19 e i 25 anni. Attenzione per i ragazzi e maggiori controlli. 2 persone sono ricoverate, 3 dimesse e gli altri a domicilio. 219 i contagi dall’inizio della pandemia".

Prudenza e attenzioni, davvero fondamentali in questa fase.

