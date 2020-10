Castanese: giocatore in quarantena

Un tesserato della Prima Squadra della Castanese in quarantena preventiva per 'sospetto Covid-19'. Già nella giornata di oggi effettuerà il tampone. Sospese tutte le attività del gruppo.

Una comunicazione ufficiale sulla pagina Facebook: un tesserato della Prima Squadra della Castanese in quarantena preventiva per 'sospetto Covid-19'. Dopo il caso di qualche settimana fa, insomma, un altro episodio. "Il giocatore, del quale non si diffonde il nominativo nel rispetto delle norme sulla privacy in tema di dati sensibili - scrivono - sarà sottoposto a tampone già nella giornata di oggi. In attuazione del protocollo FIGC abbiamo, quindi, provveduto ad inoltrare formale richiesta di rinvio della gara prevista per domenica 18 ottobre contro il Gavirate Calcio; contestualmente, ed in via precauzionale, è stata sospesa integralmente ogni attività di allenamento per tutto il gruppo squadra fino all’esito degli accertamenti sanitari in corso".

